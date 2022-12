Costa dei Trabocchi Lab, Brocci racconta 'L'Eroica'

(ANSA) - PESCARA, 05 DIC - Primo appuntamento domani con il nuovo format di "Costa dei Trabocchi Lab", incontri brevi e densi di contenuti, accompagnati da testimonial d'eccezione e sempre in luoghi diversi sul territorio attraversato dalla Rete ciclabile dei trabocchi. Martedì 6 dicembre alle 17, ospite del Gal Costa dei Trabocchi sarà Giancarlo Brocci, fondatore de "L'Eroica", la storica manifestazione cicloturistica del Chianti che rievoca il ciclismo di un tempo, con percorsi che si svolgono in buona parte su strade bianche con biciclette e abbigliamento d'epoca. Si parlerà di strade bianche, ritenute tasselli di un patrimonio storico, culturale, ambientale unico al mondo, ricco di identità e tradizioni da valorizzare e promuovere anche ai fini turistici e cicloturistici. L'evento di domani è in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e si terrà nella Torre Vinaria di Cantina Frentana a Rocca San Giovanni (Chieti). (ANSA).