Casa Babbo Natale Castel Castagna, sold out visite scuole

(ANSA) - TERAMO, 03 DIC - Torna la Casa di Babbo Natale a Castel Castagna: dall'8 al 26 dicembre prossimi ci sarà la settima edizione della manifestazione che richiama nel piccolo borgo, nello spazio antistante la millenaria Abbazia di Santa Maria di Ronzano, fino a 50mila visitatori l'anno. A presentare le novità sono intervenuti al Bim di Teramo la sindaca di Castel Castagna, Rosanna De Antoniis, l'assessore alle Manifestazioni, Monica D'Orazio, la consigliera direttiva del Bim, Gioia Maria Di Biagio, e la consigliera delegata, Stefania De Rugeriis.

L'inaugurazione della baita con la presenza delle renne e gadget in regalo per i bambini fissata all'8 dicembre ore 17.

"L'attrazione, ormai meta fissa per migliaia di famiglie - spiega la sindaca - torna in versione rinnovata e ampliata. Già dal mese di settembre siamo sold out con le visite prenotate dalle scolaresche e gruppi organizzati da fuori provincia. La baita sarà allestita con i vari ambienti incluso il Polo Nord, con un blocco in più rispetto allo scorso anno, per un'estensione complessiva di oltre 400mq. Tante le novità di questa edizione: il Villaggio degli Elfi con casette in legno, tra cui la casetta delle coccole con grandi orsi di peluche, la baita con la falegnameria e la casetta di Mamma Elfa, con le renne presenti in alcune date. Un Mercatino natalizio, dove sarà possibile acquistare l'oggetto tipico e caratteristico. Tornano i laboratori ludico-didattici sulla carta, il legno, cake design per bambini, che erano stati sospesi nel periodo dell'emergenza sanitaria, con percorsi guidati dagli elfi che intratterranno i più piccoli con diverse attività, aneddoti, storie e piccoli souvenir al termine della visita". I bambini potranno confezionare la letterina a Babbo Natale e imbucarla nell'apposita cassetta postale della Casa. Tra gli addobbi albero di 6 metri e la statua di Babbo Natale, al quale il Comune di Castel Castagna ha conferito nelle passate edizioni la cittadinanza onoraria. La casa ha ingresso gratuito, dalle 9.30-12.30 e 15-19 e nei giorni 24, 25 e 26 dicembre apertura pomeridiana, dalle ore 15 alle 19. Organizzate visite guidate all'Abbazia di Santa Maria di Ronzano e al presepe artistico.

