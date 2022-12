Ambasciatrice Lituania visita L'Aquila per concerto Solisti

(ANSA) - L'AQUILA, 03 DIC - L'ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreiviené sarà lunedì 5 dicembre in visita all'Aquila, accompagnata dall'addetto culturale, Laura Gabrielaitytė-Kazulėnienė e accolta dal console onorario per l'Abruzzo, Maurizio Cocciolito, direttore artistico dei Solisti Aquilani.

L'occasione della visita in città è dovuta al proprio al concerto che i Solisti terranno, sempre lunedì, alle 18, nell'auditorium del Parco.

Sul podio Raimonda Skabeikaité, musicista lituana. Il programma, oltre a un brano dell'italiano Bettinelli, sarà interamente dedicato ai compositori del Paese baltico.

Skabeikaité è una giovane quanto brillante direttrice d'orchestra: nata nel 1991 a Mažeikiai, in Lituania, dal 2013 vive a Graz, in Austria. Ha iniziato la sua educazione musicale all'età di 8 anni. Durante i suoi studi in Lituania, ha partecipato a diversi concorsi come compositrice. Nel maggio 2022 ha vinto il concorso internazionale di direzione d'orchestra "Nino Rota". Dall'estate 2020 si dedica sempre più all'associazione e al collettivo artistico SevenCircles, che esplora la diversità artistica e culturale dei suoi componenti.

"Proseguiamo l'attenzione - aveva detto Cocciolito nel presentare la stagione - e la valorizzazione delle donne che, oltre alla loro consistente presenza nella nostra orchestra, saranno rappresentate da questa eccellente direttore, Raimonda Skabeikaité, lituana e dalla trombettista norvegese Tine Thing Helseth, il cui concerto è fissato al 7 febbraio". (ANSA).