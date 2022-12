Aci:ad Avezzano evento su sicurezza stradale con 60 studenti

(ANSA) - AVEZZANO, 01 DIC - La sensibilizzazione alle tematiche relative alla sicurezza stradale parte dai più giovani, la nuova generazione di conducenti, neopatentati o in procinto di conseguire la patente di guida. Per questo motivo l'Automobile Club L'Aquila, in collaborazione con ACI Ready2Go, Network di autoscuole Aci su tutto il territorio nazionale, ha organizzato un evento formativo di educazione stradale che coinvolgerà circa 60 studenti dai 16 ai 19 anni del Liceo Marco Vitruvio Pollione di Avezzano. L'appuntamento, che si terrà venerdì 2 dicembre dalle 8 alle 12, vedrà lo svolgersi di una prima parte teorica tenuta da Valerio Vella, Responsabile Nazionale Network ACI Ready2Go, che coinvolgerà i ragazzi in una lezione che comprenderà esercizi di concentrazione, giochi e video finalizzati a una comprensione più efficace del perché è fondamentale il rispetto delle regole quando si guida.

La sicurezza stradale, durante l'evento, verrà toccata a 360 gradi, e particolare attenzione verrà rivolta ai rischi legati al consumo di alcool, con lo svolgimento di esercizi in cui verranno coinvolti gli studenti in prima persona attraverso l'ausilio di occhiali che simulano lo stato di ebbrezza.

Saranno presenti all'evento i vicepresidente dell'Ac L'Aquila, Tiziano Genovesi, che aprirà la giornata con i saluti istituzionali, il direttore dell'Ac L'Aquila, Paolo Riccobono, e il Delegato di Aci Avezzano, Francesco Proia.

"Un sentito ringraziamento alla disponibilità e alla sensibilità della dirigente Scolastica Tania Ulisse e all'impegno della professoressa Iolanda Iezzi che crede fortemente nell'importanza della sensibilizzazione dei più giovani alle tematiche della sicurezza stradale", ha detto il direttore dell'Ac L'Aquila Riccobono. (ANSA).