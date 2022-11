Il Tsa lancia rassegna di Stand-Up Comedy all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 30 NOV - Il Teatro Stabile d'Abruzzo lancia una nuova stagione dedicata al genere "Stand Up Comedy", una forma di spettacolo in cui un attore comico si esibisce "in piedi" (dall'inglese stand-up) davanti a un pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente a esso, senza la quarta parete.

Cinque appuntamenti con altrettanti "comedian" seguitissimi nei canali social. Tutte le serate, programmate il giovedì, inizieranno alle 20 all'Auditorium del Parco. Si parte il 19 gennaio con Carmine Del Grosso. Il 9 febbraio sarà la volta di Daniele Tinti, il 9 marzo si esibirà Filippo Giardina, il 23 marzo Velia Lalli. Chiusura il 13 aprile con Daniela Baldassarra.

"Sul palco, da soli, armati del solo microfono - ha ricordato il direttore del Tsa, Giorgio Pasotti - e si rivolgeranno direttamente al pubblico, in un rapporto diretto, per tirare in ballo temi attuali e di interesse. Si tratta infatti di un genere rivolto ai giovani ma che tocca le tematiche più disparate".

L'iniziativa è stata presentata a palazzo Fibbioni, con il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi a fare gli onori di casa.

"Questa stagione - ha detto il primo cittadino - ha già visto il Tsa registrare il sold out di abbonamenti nel giro di qualche ora. Adesso, con questa iniziativa, Giorgio Pasotti e tutto lo staff hanno dimostrato di saper portare avanti delle proposte originali".

Tra le prime realtà teatrali in città a investire sulla Stand-Up Comedy c'è Spazio Rimediato, teatro off alle porte del centro. (ANSA).