Colpi pistola aria compressa contro auto Onda Tv a Sulmona

(ANSA) - SULMONA, 30 NOV - Tre colpi di arma ad aria compressa sono stati sparati contro l'auto della titolare della emittente televisiva Onda Tv, provocando altrettanti fori sul lunotto e sul montante della vettura: sull'episodio, avvenuto intorno alle 20 di ieri sera, poco prima che andasse in onda l'edizione serale del telegiornale, sta indagando la polizia di Sulmona.

La titolare di Onda Tv uscendo dalla sede di viale Mazzini per raggiungere la sua auto parcheggiata proprio lì fuori, ha notato due fori sul vetro della vettura e poi un terzo sulla carrozzeria e ha chiamato subito la polizia. Giunti sul posto, gli agenti del commissariato hanno proceduto ad un primo sopralluogo trovando una biglia d'acciaio all'interno dell'auto, cosa che ha fatto supporre che sia stata sparata da un'arma ad aria compressa. Successivamente sono stati ritrovati anche i tre bossoli, uno all'interno dell'auto e due sull'asfalto.

Sull'episodio sono ancora in corso accertamenti da parte della polizia scientifica; non è la prima volta che i giornalisti della città vengono presi di mira da ignoti.

Stamattina mattina i giornalisti e la titolare dell'emittente sono stati chiamati in commissariato per essere ascoltati.

(ANSA).