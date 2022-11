Turismo: tour operator all'Aquila per 'Travel Experience'

(ANSA) - L'AQUILA, 29 NOV - Due giorni per presentare e promuovere la città dell'Aquila e il suo territorio a operatori specializzati nel campo turistico, buyers, blogger e aziende del settore. È l'obiettivo che l'amministrazione comunale si propone con l'iniziativa "QuiLAquila - Travel&experience", in programma giovedì 1 e venerdì 2 dicembre al Palazzetto dei Nobili.

La proposta è stata presentata nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, l'assessore al Turismo, Ersilia Lancia, e David Iagnemma, direttore della Fondazione Carispaq, che insieme ad altri partner hanno contribuito alla promozione dell'evento.

"Sarà una grande vetrina per questa terra, la cui attrattività per i turisti, italiani e stranieri, è andata in crescendo nell'ultimo quinquennio con risultati molto importanti. - hanno sottolineato sindaco e assessore -. Sono già 35 le adesioni che abbiamo ottenuto tra professionisti e giornalisti del comparto turistico che, oltre a tour guidati in città per ammirare le nostre bellezze, luoghi identitari, edifici storici, musei scopriranno l'enorme patrimonio enogastronomico e le peculiarità di cui siamo custodi nonché confrontarsi con personalità ed esperti, in ambito nazionale e internazionale. Il tutto per consolidare l'attrattività dell'Aquila e dei suoi territori per visitatori e viaggiatori che hanno mostrato di apprezzare l'offerta turistica che siamo in grado di offrire e che intendiamo migliorare e valorizzare sempre di più".

Venerdì nella sala lignea del Palazzetto dei Nobili (dove nelle due giornate saranno allestiti, nel piano inferiore, degli stand per incontri B2B-business to business per incrociare domanda e offerta tra addetti ai lavori) ci sarà spazio per la tavola rotonda a cui prenderanno parte : Marco Misischia, (presidente Cna Turismo e Commercio Italia); Claudio Di Dionisio (presidente Cna Turismo Abruzzo e Tour Operator Bikelife); Salvatore Ballone (Expedia Media Solutions); oltre agli specialisti Roberta Milano, Orazio Spoto, Francesca Tammarazio, Piercesare Stagni, Fabrizio Politi. (ANSA).