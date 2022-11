Sabato 3 a Pescara l'asta della Fondazione Genti d'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 29 NOV - Ottanta opere uniche di maestri del Novecento italiano, esposte dallo scorso 10 novembre nella sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara, saranno battute all'asta sabato prossimo, 3 dicembre, nel corso di un evento organizzato per raccogliere fondi in favore delle attività della Fondazione Genti d'Abruzzo. Le opere sono state donate da 75 artisti che nel tempo hanno legato il loro nome al museo con esposizioni singole o collettive. Un legame che si è rafforzato con il passare degli anni dando vita a questa iniziativa che consente alla Fondazione di ampliare le attività in favore del territorio. Proprio perché si tratta di una raccolta fondi di beneficenza all'aggiudicazione delle opere non sarà applicata alcuna commissione.

Di particolare rilievo, in questa edizione di "Percorsi d'arte contemporanea", è la presenza delle opere di Maestri del XX e XI secolo come Piero Gilardi, Matteo Basilé, Alberto Biasi, Corrado Bonomi, Gianni Celle, Lamberto Correggiari, Vanni Cuoghi, Angelo Formica, Mimmo Iacopino e degli artisti abruzzesi Pino Procopio, Lucio Rosato, Rocco Sambenedetto, Pep Marchegiani, Tommaso Cascella, Lea Contestabile, Dino Colalongo, Paolo Dell'Elce, Iacopo Pasqui.

"Abbiamo voluto accompagnare l'asta con una cena di gala come segno di una normalità ritrovata, della possibilità di vivere insieme un ritrovato rapporto di comunità in nome dell'arte - dichiara il presidente della Fondazione Emilio Della Cagna - I musei sono un patrimonio della città di Pescara e della regione Abruzzo, di cui raccolgono e custodiscono le radici più profonde".

"E' una grande passione quella che lega la Fondazione agli artisti che donano le loro opere - sottolinea la direttrice Letizia Lizza - Con le nostre attività cerchiamo di mantenere un collegamento aperto con chi porta le proprie opere nelle nostre sale, con i visitatori, con i ragazzi che partecipano alle attività educative e con le loro famiglie".

Il coordinamento generale dell'evento è di Antonella Giancaterino; la curatrice della mostra è Alessandra Moscianese, il supporto logistico per gli allestimenti è di Francesco Perozzi. L'asta sarà battuta come sempre da Roberto Rodriguez.

(ANSA).