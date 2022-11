Risparmio energetico, a Pescara studenti protagonisti

(ANSA) - PESCARA, 29 NOV - Studenti formati sull'utilizzo di nuove metodologie e tecniche di rilevazione dei consumi energetici con un approccio teorico e pratico che consenta loro di sviluppare anche con spirito critico certe idee migliorative.

E' il progetto Azione Province Giovani 2021, vinto dalla Provincia di Pescara per la formazione degli studenti. L'iniziativa, promossa dall'Upi, coinvolge tre istituti scolastici - il Liceo Scientifico Galilei, il Liceo Scientifico Da Vinci e il Liceo Classico D'Annunzio - i cui dirigenti Carlo Cappello, Nora Ruggieri e Antonella Sanvitale hanno firmato, questa mattina, insieme al presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, alla referente dell'Ufficio scolastico provinciale, Daniela Puglisi, e all'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Montesilvano, Paolo Cilli (partner del progetto), la convenzione che permetterà agli studenti di acquisire conoscenze in materia di risparmio energetico.

"Il progetto, il primo dalla Provincia di Pescara in materia di formazione - spiega il Presidente De Martinis - , mira a creare un'istruzione e una formazione che consente agli studenti, specie quelli che mostrano segni di disagio e disaffezione verso la comunità scolastica e di appartenenza territoriale di riferimento, di acquisire, aggiornare e sviluppare nel corso della vita didattica, competenze specifiche per la loro occupabilità futura e competenze chiave per favorire ulteriormente l'apprendimento curriculare".

I funzionari provinciali Paolo Di Gabriele e Gloria Caniato hanno spiegato le attività inerenti a Azione Province Giovani 2021: "Attraverso il progetto si vuole promuovere tra i giovani una maggiore partecipazione alla vita sociale della propria comunità, accompagnandoli nella sperimentazione di proposte e percorsi formativi che possano consentire un approccio ad alcune tematiche, in questo caso dell'efficientamento energetico con spirito critico e innovativo". (ANSA).