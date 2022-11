L'Aquila celebra César Franck, musica e letteratura con Hugo

(ANSA) - L'AQUILA, 29 NOV - Musica e letteratura nel segno di César Franck, di cui ricorre il 200/o anniversario della nascita: tre appuntamenti al centro della rassegna "Musica e letteratura", promossa dall'associazione musicale Athena, in collaborazione con l'Università degli studi di L'Aquila e Il conservatorio di Musica Casella. La rassegna, giunta alla 29a edizione, avrà luogo nell'auditorium Shigeru-Ban dello stesso Conservatorio nei giorni giovedì 1, venerdì 2 e mercoledì 7 dicembre. Il programma è incentrato sul rapporto tra musica e letteratura del periodo romantico con un'attenzione particolare alla fiugra di Franck e al suo legame con la letteratura e la filosofia.

Si parte giovedì con un incontro-omaggio al rapporto tra Franck e le poesie di Victor Hugo. Un confronto sui temi della dannazione e la sconfitta che vedrà l'esibizione del pianista Paolo Scibilia e del soprano Dominika Zamara che si è esibita in gran parte d'Europa, Usa (anche al Metropolitan di New York), Messico, Cina, Corea del Sud, Canada ed in Argentina. La prolusione è del professor Luciano Pellegrini (Univaq). "Tutti conoscono Hugo come romanziere - ha spiegato quest'ultimo - ma la fama letteraria dell'epoca è legata a una poesia capace di trascendere un presente tragico, di sublimare un amore nostalgico o di confrontarsi con l'idea di patria". L'incontro di venerdì è dedicato a Marcel Proust, di cui ricorre il centenario della scomparsa. "Alla ricerca del tempo perduto" fu in qualche modo influenzata dalle composizioni di Franck. Sul palco, il violinista Joaquin Palomares e il pianista Sebastiano Brusco. La prolusione è a cura della docente del Conservatorio Daniela Macchione.

Mercoledì 7 dicembre, ci sarà un incontro che vedrà un focus sulla letteratura di Honoré de Balzac, con prolusione a cura del professor Massimo Fusillo (Univaq). Sul palco un quintetto composto da Monaldo Braconi (pianoforte), Matteo Scarpelli (violoncello), Sabatino Servilio (viola), Andrea Petricca e Carmine Gaudieri (violino). Quest'ultimo è alla guida di Athena.

Tutti i concerti iniziano alle 17.30. Per informazioni: associazione.athena@alice.it - cell. 338 9120050 (dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21). (ANSA).