Premio Majano, quattro appuntamenti per celebrare regista

(ANSA) - CHIETI, 26 NOV - Prevede quattro appuntamenti, coinvolgendo anche le scuole, il programma completo del Premio Majano i cui vincitori sono stati annunciati questa mattina a Chieti. Nel dettaglio, il 30 novembre si terrà nel Teatro Marrucino la serata inaugurale presentata dal giornalista Nino Germano. Il primo dicembre alle 18, nel Museo Barbella, lo scrittore Remo Rapino presenterà il suo libro "Cronache dalle terre di Scarciafratta", edito da "Minimum fax", intervistato dal giornalista dell'ANSA Luca Prosperi.

Il 2 dicembre alle 10.30 è previsto l'incontro con gli studenti delle scuole all'Auditorium Cianfarani con la partecipazione di Aurelio Bigi, già sovrintendente del Marrucino, di Paolo De Cesare, di Davide Cavuti e dell'attore e cabarettista Federico Perrotta. La Serata di Gala, condotta dalla giornalista Mila Cantagallo, andrà in scena sabato 3 dicembre dal teatro Marrucino alle 20.30 con la consegna ai premiati dell'"Achille d'argento", opera realizzata da "Treddy", azienda leader nel campo delle produzioni 3D. La serata sarà trasmessa in diretta dall'emittente tv Reteotto. L'ingresso a tutti gli eventi è gratuito, è necessaria la prenotazione per le serate del 30 novembre e del 3 dicembre. La manifestazione ha come partner istituzionali il ministero della Cultura, la Regione Abruzzo, l'Università Gabriele D'Annunzio, la Fondazione Aria, la Fondazione Banco di Napoli.

"A Majano, una grandissima personalità che ha fatto la storia della televisione e del cinema in Italia, ma non solo - ha detto il vicesindaco e assessore alla Cultura di Chieti Paolo De Cesare - abbiamo voluto tributare questo progetto che non si ferma a questo premio di carattere internazionale, ma va oltre, con la realizzazione di un docufilm a lui dedicato, ambientato a Chieti, dove è nato, e darà la possibilità di far conoscere meglio la nostra città; in generale oserei dire che questo progetto è un prestigio per tutta la regione Abruzzo". (ANSA).