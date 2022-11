Sisma L'Aquila: Biondi, Manovra dimostra attenzione Governo

(ANSA) - L'AQULA, 25 NOV - "Avevamo detto che con il nuovo governo L'Aquila e il cratere 2009 avrebbero contato di più a Roma e alla prima occasione utile ne abbiamo avuto una dimostrazione tangibile e concreta".

Con queste parole il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato l'inserimento, nella bozza di Legge di Bilancio nazionale, dei provvedimenti a favore del Comune capoluogo e di quelli colpiti dal sisma di tredici anni fa con cui viene data stabilità, per il prossimo triennio, dei finanziamenti a copertura delle maggiori spese e minori entrate legate al terremoto.

Nello specifico, per il Comune dell'Aquila l'appostamento ammonta a 20 milioni di euro per il 2023, 18 per il 2024 e 15 per il 2025; i fondi per il cratere, invece, sono così ripartiti: 2 milioni di euro per il 2023, 1,8 per il 2024 e 1,5 per il 2025. Si parla di 58 milioni di euro in totale.

Nell'articolo 117, specificamente dedicato al sisma 2009, sono stanziate risorse, inoltre, per il mantenimento del personale in servizio negli Uffici speciali della ricostruzione dell'Aquila e nei comuni del cratere (2,23 milioni di euro l'anno per tre anni). Previsti circa un milione di euro l'anno (sempre per il triennio) per il personale del Comune dell'Aquila, oltre ad altri interventi sul tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti (1,45 milioni l'anno, sempre fino al 2025), per un totale complessivo di quasi 69 milioni. (ANSA).