Rigopiano, udienze a gennaio, sentenza slitta a febbraio

(ANSA) - PESCARA, 25 NOV - Slitta a febbraio la sentenza per la tragedia di Rigopiano: lo ha annunciato il Gup Gianluca Sarandrea in udienza, contrariamente alle previsioni che ipotizzavano la fine del primo grado entro gennaio. Il processo per i 29 morti del resort avrà quindi altre due sessioni a gennaio, il 18/19/20 e il 25/26/27. Sarandrea ha affermato che la sentenza potrebbe essere emessa non più tardi del 17 febbraio 2023.

Dopo la due giorni della requisitoria conclusasi con le pesanti richieste di condanna da parte della Procura per gli imputati, da ieri pomeriggio è il turno delle parti civili, che avranno a disposizione anche il turno del 15/16/17 dicembre prossimi: le difese, a quanto si è appreso avranno a disposizione tutto gennaio. (ANSA).