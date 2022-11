Imprese, D'Amario apre seconda giornata di 'Visionaria'

(ANSA) - PESCARA, 22 NOV - La seconda giornata di 'Visionaria' - evento dedicato all'innovazione, digitalizzazione e sostenibilità iniziato ieri al padiglione Becci del porto turistico di Pescara - sarà aperta oggi dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Daniele D'Amario. La Regione Abruzzo, tramite il Dipartimento dello Sviluppo economico, ha dato il suo contributo a una manifestazione che l'assessore D'Amario ha definito "momento importante per capire le sfide future che attendono il mondo produttivo regionale". D'Amario apre la seconda giornata dedicata alle imprese e startup nell'intento di ribadire la vicinanza della Regione al mondo produttivo in un momento importante e delicato.

"Questi appuntamenti pubblici riservati alle imprese - sottolinea D'Amario - hanno l'intento di rafforzare quel sentimento comune di appartenenza di tutto il mondo produttivo regionale. È il caso di sottolineare che in un momento difficile come quello attuale le piccole imprese hanno bisogno di sentire la fiducia e la vicinanza delle istituzioni locali e nazionali nell'ottica delle sfide future tutte improntate sull'innovazione e sulla sostenibilità. Appuntamenti come Visionaria non fanno altro che rafforzare questo percorso al quale Regione è pronta a dare il proprio contributo".

In questo senso, l'assessore ha ricordato che il prossimo anno "l'Ente partirà con la programmazione europea 2021-2027 con la pubblicazione dei primi bandi del FESR riservati alle imprese e alle startup". All'interno di Visionaria c'è poi la sezione VisionArt, riservata all'artigianato tradizionale e digitale.

"E' una sezione - ha concluso D'Amario - che testimonia l'importanza che la Regione riserva alle imprese artigiane locali e che coincide con l'Avviso, in scadenza il prossimo 5 dicembre, che mette a disposizione oltre 6 milioni di euro per il rilancio e l'ammodernamento tecnologico delle imprese artigiane". (ANSA).