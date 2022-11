Maltempo: esperto, situazione insidiosa per Abruzzo e Molise

(ANSA) - PESCARA, 21 NOV - "Una perturbazione autunnale 'old style', di quelle molto frequenti nei decenni passati. Oggi un fenomeno di questo tipo potrebbe creare problemi sul nostro territorio. Si tratta di una situazione molto insidiosa che, però, per fortuna, durerà poco e sarà molto veloce". Così, il meteorologo Giovanni De Palma, di Abruzzo Meteo, definisce l'ondata di maltempo che domani si abbatterà su parte dell'Italia, interessando anche Abruzzo e Molise.

"Assisteremo a piogge diffuse intense - spiega all'ANSA l'esperto - soprattutto sulla Marsica, sull'alto Sangro, sull'alto Molise, sul Molise centrale e sulle zone montuose esposte ad Ovest, che saranno interessati da precipitazioni di forte intensità. Venti in rinforzo, con raffiche che potrebbero superare i 100 chilometri orari sulle zone montuose e pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico".

"Nella seconda parte della giornata i venti ruoteranno e le temperature scenderanno sensibilmente. Poi ancora instabilità, con la neve che potrebbe scendere fino 1.000-1.300 metri. Nella seconda parte della giornata di mercoledì - conclude De Palma - le condizioni inizieranno a migliorare". (ANSA).