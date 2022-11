Omaggio a Ennio Flaiano, fiori su tomba in 50esimo scomparsa

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - L'amministrazione comunale di Fiumicino ha reso omaggio questa mattina allo scrittore, sceneggiatore e geniale umorista, Ennio Flaiano, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa, presso la sua tomba nel cimitero di Maccarese. Il vice sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca ha deposto una corona di fiori ornata da una fascia tricolore. Presenti, tra gli altri, il consigliere comunale Fabio Zorzi e Mariano Micco, uno degli "storici" pescatori di telline del Villaggio dei Pescatori di Fregene, premiato dalla città di Pescara, città natale di Ennio Flaiano, per la sua dedizione, da tanto tempo, nel prendersi cura della tomba dello sceneggiatore. oltre che di Largo Flaiano, sempre a Fregene. Lo scrittore pescarese, come Federico Fellini, aveva scelto infatti Fregene come luogo di vita e di lavoro, dove tra l'altro scrisse le sceneggiature di film come La Strada, La dolce vita, I Vitelloni, Giulietta degli Spiriti, 8 e mezzo. Nella località maturò sempre più il loro storico sodalizio professionale ed umano. Con Flaiano, nel cimitero di Maccarese, riposano anche la moglie Rosa e la figlia Luisa. (ANSA).