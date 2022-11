Sindacati: a Montesilvano il terzo congresso confederale Usb

(ANSA) - PESCARA, 19 NOV - Con la relazione di Paolo Leonardi, si è aperto ieri, a Montesilvano, il terzo Congresso confederale dell'Unione Sindacale di Base, in programma fino a domenica 20. Sono 520 i delegati che - al termine del percorso che dallo scorso maggio ha interessato tutte le regioni italiane e tutte le categorie del pubblico impiego, del settore privato e del sociale - sono chiamati a discutere la piattaforma congressuale intitolata "La forza dell'Unione: solo le lotte possono produrre il cambiamento" e a rinnovare gli organi confederali.

L'assemblea congressuale, che si sta svolgendo all'Hotel Adriatico, è anche l'occasione per fare il punto sulle iniziative in vista dello sciopero generale nazionale proclamato dal sindacalismo di base per il 2 dicembre, e della manifestazione nazionale che si terrà a Roma sabato 3 dicembre.

USB è nata nel 2010 dalla fusione di RDB (Rappresentanze Sindacali di Base) e SdL (Sindacato dei Lavoratori), due storiche sigle del sindacalismo conflittuale ed indipendente.

Negli anni sono nati come organismi confederati Asia, il sindacato degli inquilini e degli affittuari; il Cestes, Centro studi per le trasformazioni economiche e sociali; la Federazione del Sociale, impegnata nei temi trasversali come precariato e migranti; Slang, il sindacato dei lavoratori di nuova generazione; e da ultimo Abaco, l'associazione di base dei consumatori.

Con Rete Iside Onlus l'Unione Sindacale di Base è impegnata nei temi che riguardano la sicurezza sul lavoro e nella passata legislatura si è fatta promotrice di un disegno di legge per l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro. (ANSA).