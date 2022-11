Chef morto a New York:sindaco Orsogna,famiglia vuole riserbo

(V. 'Cade da scale antincendio, morto...' delle 16.16) (ANSA) - ORSOGNA, 19 NOV - "La famiglia pretende il massimo riserbo e ha messo il veto su qualsiasi informazione. L'unica cosa che posso fare è esprimere profonda vicinanza, tutta la comunità è vicina ai familiari di Mario. Ma per rispetto della loro volontà non posso aggiungere altro, perché la dinamica è tutta da chiarire e ci sono indagini in atto in America". Lo dice all'ANSA il sindaco di Orsogna, Ernesto Salerni, a proposito della vicenda di Mario Ferrari, chef abruzzese di 31 anni morto mercoledì a New York. (ANSA).