Premi: Bonanni; Poesia, Bre, Federici e Perilli finalisti

(ANSA) - L'AQUILA, 16 NOV - Silvia Bre, "Le campane", Giulio Einaudi Editore; Federico Federici, "Profilo minore", Nino Aragno editore; Plinio Perilli, "museo dell'uomo. Poesie e poemetti (1994 - 2020), Zona. Sono i tre finalisti del concorso letterario per la sezione Poesia Edita del XXI del Premio Letterario Internazionale "L'Aquila" BPER Banca intitolato a Laudomia Bonanni.

Silvia Bre è nata a Bergamo nel 1953. Vive da molti anni a Roma. È una scrittrice, poetessa e traduttrice italiana. Le sue poesie sono tradotte in francese, inglese, spagnolo, olandese, serbo-croato, sloveno, ungherese, coreano.

Federico Federici è nato a Savona nel 1974, laureato in Fisica. Dal 2000 al 2004 ha svolto attività di ricerca all'Università di Genova, sulla Microscopia Confocale, Microscopia a Due Fotoni e Cibernetica. Ha pubblicato a proprio nome, o a nome Antonio Diavoli, alcune raccolte di poesia e prosa. Ha tradotto vari autori dal tedesco, dall'italiano in inglese e dal russo Nika Turbina.

Plinio Perilli è nato a Roma nel 1955. Ha esordito come poeta nel 1982, pubblicando un poemetto sulla rivista "Alfabeta", auspice Antonio Porta. La sua prima raccolta è del 1989, L'Amore visto dall'alto (Amadeus). Perilli associa all'attività di poeta quella di saggista e critico letterario, curatore di molti classici, antichi e moderni.

La Giuria Tecnica ha assegnato anche un Premio alla Carriera a Dante Marianacci "Bagliori planetari", Nino Aragno editore.

Giuliano Tomassi, segretario del Premio: "La partecipazione delle case editrici al Premio è stata numerosa e di grande qualità anche in questa edizione. Il numero di opere che partecipa al concorso conferma il crescente apprezzamento del Premio stesso da parte dei poeti e degli editori". I finalisti della Sezione Poesia degli Studenti sono: Marta Desiati 3' A e Sarah Rosati 3 'B liceo classico "Cotugno" dell'Aquila. I vincitori saranno premiati il 19 novembre, alle ore 11, all'Auditorium del Parco del Castello con la presenza dell'Ospite d'Onore Ilya Kaminsky e degli autori finalisti.

(ANSA).