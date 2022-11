Carceri: troppi detenuti a Sulmona, l'allarme della Uil-Pa

(ANSA) - SULMONA, 16 NOV - Con 429 detenuti, 100 in più rispetto alla capienza regolamentare, al carcere di massima sicurezza di Sulmona va la maglia nera nello scenario abruzzese del sovraffollamento. L'allarme arriva da Mauro Nardella, segretario generale territoriale Uil Pa polizia penitenziaria.

Non solo: nel penitenziario peligno sono 25 in più rispetto allo scorso anno i detenuti presenti. La Uil Pa sottolinea come la situazione sia ben diversa rispetto ad altre carceri della regione: L'Aquila conta 157 reclusi a fronte dei 236 previsti, circa 19 in meno rispetto al 2021; nella casa circondariale di Avezzano sono presenti 44 detenuti a bassa pericolosità su una capienza regolamentare di 53, con 22 unità in meno rispetto al 2021.

"I dati gettano numerosi interrogativi su ciò che rappresenta e rappresenterà l'istituto peligno - commenta Nardella - pesano la cronica carenza d'organico di agenti, il fatto di avere reclusi ad elevata pericolosità e una difficile promiscuità tra collaboratori di giustizia e detenuti di alta sicurezza". Da tempo la Uil si batte per trasferire da Sulmona in un altro carcere i collaboratori di giustizia. (ANSA).