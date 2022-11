Energia: nuovo Spazio Enel Partner inaugurato a Nereto

(ANSA) - NERETO, 15 NOV - Consulenza professionale, offerte confezionate sulle esigenze del cliente nella scelta di forniture di luce e gas e massima attenzione all'ambiente, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili. È questa la missione del nuovo Spazio Enel Partner, inaugurato questa mattina a Nereto (TE), in Viale Europa nel condominio Gran Sasso.

L'imprenditrice Manuela Gentile ha investito sull'apertura di questo Spazio Enel con l'obiettivo di orientare gli utenti verso scelte sempre più consapevoli e rispettose dell'ambiente. I nuovi edifici accoglienti e dotati di spazi adeguati in un'area commerciale strategica del paese, costituiscono un punto di riferimento per il territorio e offrono sia assistenza per le forniture di elettricità e gas, sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Al taglio del nastro sono intervenuti il presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, il sindaco di Nereto, Daniele Laurenzi, il responsabile dell'area territoriale Umbria, Abruzzo e Molise di Enel Energia, Alessandro Saldicco, e l'imprenditrice Manuela Gentile, Lo Spazio Enel sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13. Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica e gas. "Con l'inaugurazione di questo innovativo Spazio Enel - ha dichiarato Alessandro Saldicco per Enel Energia - apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali esistenti, nell'ambito di un percorso costante di radicamento sul territorio, nel caso specifico in un'area importante da un punto di vista imprenditoriale come Nereto. Questo significa attenzione alle comunità e qualità nei servizi perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, al tessuto economico e sociale dei territori, sia nell'assistenza sia nelle proposte di risparmio in bolletta e di efficienza energetica". (ANSA).