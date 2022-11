Terremoto: scossa Marche avvertita anche all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 09 NOV - Momenti di apprensione anche in Abruzzo a seguito delle due scosse di terremoto registrate nelle Marche poco dopo le 7. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante le scosse durante diversi secondi.Per qualche istante la paura è tornata all'Aquila, città colpita dal sisma del 6 aprile 2009 e ancora in ricostruzione.

Numerose le segnalazioni attraverso i social network a seguito della scossa delle 7.07 avvertita distintamente in varie parti del capoluogo. Segnalazioni sono arrivate anche dalle altre province, a partire da quella di Teramo, la più vicina rispetto alle Marche, già interessata in maniera significativa dalle forti scosse registrate nel centro Italia nel 2016 e nel 2017; anche a Pescara la scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione.

La sospensione precauzionale del traffico ferroviario lungo la linea Adriatica per consentire i sopralluoghi su ponti e nelle gallerie ha avuto alcune ripercussioni sul traffico regionale. (ANSA).