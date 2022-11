Incidente Ortona:Bagnai,più risorse istruzione e prevenzione

(ANSA) - PESCARA, 08 NOV - "La tragedia accaduta oggi al porto di Ortona richiama all'attenzione della politica la drammatica emergenza degli incidenti sul lavoro, che in Italia mietono un numero di vittime impressionante sia per l'entità, con una media di tre caduti al giorno, che per la costanza nel tempo". E' quanto afferma il deputato della Lega, Alberto Bagnai in merito alla morte di un operaio avvenuta questa mattina nell'area portuale di Ortona (Chieti). L'uomo si trovava a bordo di un'imbarcazione quando è stato colpito dal carico in sospensione e scaraventato in mare.

"Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e ai colleghi di lavoro dell'operaio - prosegue Alberto Bagnai -. Quello della sicurezza sul lavoro è il tema che porremmo come priorità al nuovo Governo, chiedendo risorse per istruzione, prevenzione e controlli". (ANSA).