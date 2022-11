Incidente Ortona: Ugl, inaccettabile strage continua

(ANSA) - PESCARA, 08 NOV - "Un ennesimo incidente ha causato la morte di un operaio marittimo a bordo di un galleggiante ormeggiato a Ortona, in provincia di Chieti. È in atto una strage continua che non può essere accettata in un Paese civile come il nostro, per cui l'UGL si unisce nell'esprimere il suo cordoglio alla famiglia della vittima. In tal senso, invitiamo il Governo a inserire il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro tra le priorità dell'agenda politica. Inoltre, chiediamo di favorire una maggiore cultura della sicurezza sul lavoro, attraverso corsi di formazione destinati ai lavoratori e alle imprese rafforzando, al contempo, i controlli sui luoghi di lavoro. Con la manifestazione silenziosa 'Lavorare per vivere', l'UGL intende sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sul tema delle cosiddette 'morti bianche'. Diciamo basta a queste stragi". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL e Gianna De Amicis, Segretario Regionale UGL Abruzzo. (ANSA).