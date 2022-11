Fondazione Carispaq, ecco Bando Turismo Esperienziale 2022

(ANSA) - L'AQUILA, 07 NOV - La Fondazione Carispaq e FondAq S.r.l., società di scopo della Fondazione stessa, hanno presentato presso l'Auditorium del Parco all'Aquila il nuovo Bando turismo esperienziale 2022: l'emozione della scoperta dei beni culturali della provincia dell'Aquila. All'incontro hanno partecipato il presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, il presidente di FondAq S.r.l. Nazzareno Mascitti, l'assessore al turismo del Comune dell'Aquila, Ersilia Lancia, la Soprintendente ai Beni Archeologici, paesaggistici e belle arti Cristina Collettini.

Con questo strumento la Fondazione Carispaq, per il tramite della propria società strumentale FondAq s.r.l., prosegue il suo impegno per la promozione turistica del territorio della provincia aquilana, favorendo la realizzazione di progetti innovativi nel campo del turismo esperienziale, settore ad alto potenziale di sviluppo e volano di crescita economica del territorio.

La nuova iniziativa prevede la raccolta di proposte progettuali per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale meno conosciuto del territorio aquilano che prevedano l'organizzazione di visite guidate, articolate in almeno 5 giornate secondo un calendario predefinito e in un orizzonte temporale non superiore a 12 mesi. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1/o dicembre prossimo sul portale web della Fondazione Carispaq.

"Dopo il successo ottenuto con il primo Bando dedicato al Turismo Esperienziale - ha dichiarato Taglieri - abbiamo deciso di continuare a sostenere questo settore che sta diventando volano di crescita economica per il nostro territorio. Con il nuovo strumento abbiamo voluto concentrare l'attenzione sul patrimonio culturale prevedendo la raccolta di proposte progettuali innovative capaci di stimolare lo sviluppo imprenditoriale del territorio, soprattutto dei giovani. I progetti dovranno essere incentrati sul concetto di 'innovazione' che, anche nel sistema turistico, si traduce in nuovi prodotti e servizi, nel miglioramento dei processi e dei modelli di business". (ANSA).