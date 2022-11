Turismo, attori come guide tra i monumenti dell'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 03 NOV - Attori come guide turistiche per accompagnare alla scoperta della città. È stato presentato nella sede della Fondazione Carispaq, all'Aquila, un progetto innovativo di turismo esperienziale, promosso e sostenuto dalla Fondazione, che permette di scoprire il centro storico dell'Aquila attraverso visite guidate con rappresentazioni teatrali. Eventi gratuiti realizzati in collaborazione con WelcomeAq, la compagnia teatrale Fenix1530 diretta da Luca Basile e il Tour Operator "I Viaggi di Adriano". Si parte sabato prossimo 5 novembre con "Ultimo Atto", processo alla storia del fascismo e l'operazione Quercia" e con turni di visita alle 11 e alle 15; alle 18, nell'Auditorium della Fondazione Carispaq conferenza dello storico Walter Cavalieri sull'Operazione Quercia.

Altri tre appuntamenti: il 26 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, "Beatrice Cenci - la storia"; il 10 dicembre "il Medioevo", per concludere il 16 febbraio 2023, durante il carnevale, con "Il Marchese del Grillo".

"Questa iniziativa - ha detto il presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri - nasce per promuovere lo sviluppo turistico quale volano per la crescita socio-economica dell'Aquila e del suo territorio, ma anche quale momento di socialità e aggregazione. Scoprire la città attraverso un nuovo format di visita guidata è anche un modo nuovo di fare turismo facendo diventare la città un palcoscenico naturale. Il turismo esperienziale è un settore sul quale la Fondazione sta investendo moltissimo con Bandi di sostegno a progetti innovativi e corsi di formazione per i professionisti del campo.

"Già in estate, abbiamo sperimentato questo nuovo modo di attrarre turisti, con la visita teatralizzata de 'Il caso Aldo Moro e le coincidenze aquilane' e "Il Matrimonio del vice re Lalle Pietro Camponeschi" dichiara Andrea Spacca, presidente della Cooperativa Sociale WelcomeAq. "Nell'ottica di attrarre un turismo destagionalizzato, abbiamo pensato di riproporre in questi mesi di calo delle presenze turistiche un format che è stato molto gradito anche dagli aquilani, tanto che abbiamo registrato già il sold out per la prima uscita". (ANSA).