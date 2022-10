Legge elettorale Abruzzo: Paolucci,incompatibile con Statuto

(ANSA) - PESCARA, 26 OTT - "Urge un tavolo sull'emergenza energetica, non uno su una legge elettorale scritta da un'unica mano per cambiare le regole a poco più di un anno dal voto. La discussione di stamane in Commissione ha dimostrato tutti i limiti di un disegno fuori tempo, divisivo e persino incompatibile con lo Statuto regionale. Noi non andremo a nessun confronto se i partiti della maggioranza non firmeranno tutti la stessa proposta, poi vedremo il contributo che potremo dare se ne avremo la possibilità", così il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci sull'esame della proposta di legge elettorale approdata stamane in Commissione Statuto. (ANSA).