Torna la "Light run", corsa podistica notturna all'Aquila

Braccialetti colorati illuminano i vialetti del parco del Castello. Torna sabato 15 ottobre la Light Run, una magia che si rinnova grazie a una corsa podistica non competitiva in notturna di sei chilometri, altro appuntamento promosso da Asd Atletica Abruzzo L'Aquila.

La partenza è prevista alle 20.30 nei pressi dell'Auditorium del Parco in un villaggio allestito nell'ambito del Festival "Riscoprire l'Europa", che animerà L'Aquila dall'8 al 16 ottobre prossimi con incontri, mostre, spettacoli e performance. Musica, street food, giochi e attrazioni accompagneranno anche la Light Run, prova inserita nell'ampio cartellone L'Aquila Città europea dello Sport 2022.

Il percorso si snoderà intorno al parco, in un itinerario simile a quello corso per la staffetta primaverile, da percorrere però due volte. Nel parco si aggirerà anche Dundu, pupazzo di grandi dimensioni, provvisto di luci, che ha affascinato gli spettatori di tutto il mondo. Attraverserà le vie della città dalla serata di sabato 15 e proseguirà nella giornata di domenica.

L'organizzazione della manifestazione è a cura di Atletica Abruzzo L'Aquila. Informazioni e iscrizioni: eventisportaq@gmail.com, 348-7462531