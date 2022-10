Turismo, l'Abruzzo presenta i suoi percorsi al TTG di Rimini

(ANSA) - PESCARA, 05 OTT - Ventidue percorsi turistici messi a punto da otto operatori, con l'obiettivo dichiarato "di far uscire il nostro territorio dal suo cono d'ombra, contribuendo a farlo meglio conoscere sui mercati internazionali, dove ancora scontiamo il limite di essere poco noti, nonostante un patrimonio davvero unico". Si presenta con questo programma ambizioso, sintetizzato dalle parole del responsabile regionale di Cna Turismo Abruzzo Gabriele Marchese, un gruppo di imprenditori del turismo e della ristorazione all'appuntamento internazionale del TTG, che si terrà a Rimini dal 12 al 14 ottobre: "Ci saremo, come nella passata edizione, perché si tratta di uno dei più grandi appuntamenti italiani di promozione della vacanza attiva e del turismo esperienziale, con la presenza di oltre 150 operatori internazionali" spiega il presidente di Cna Turismo Abruzzo Claudio Di Dionisio.

A Rimini gli otto operatori abruzzesi saranno impegnati in 38 incontri già programmati con potenziali acquirenti (buyers) provenienti dai principali Paesi europei e, tra gli altri, da Stati Uniti, Canada, Brasile e India. I ventidue percorsi sono frutto di un ricco e variegato menu che spazia dal trekking nella natura protetta ai percorsi a piedi nei luoghi degli eremi, dalla degustazione dei cibi e dei vini di qualità ai tour sulle due ruote (bici o scooter), dalla scoperta dei borghi e delle aree verdi e riserve naturali ai percorsi sui treni storici, fino alla scoperta dell'artigianato artistico.

Progetti e percorsi sono stati presentati questa mattina a Pescara nel corso di una conferenza stampa nella sede regionale della Cna Abruzzo. Con Di Dionisio, Marchese e il direttore regionale della confederazione artigiana abruzzese Graziano Di Costanzo hanno partecipato anche i rappresentanti degli operatori presenti al TTG: Bikelife, Camminare in Abruzzo; Fattoria dell'Uliveto, Keymount, Borgo Spoltino, Phoenix, Associazione Guide del Borsacchio, Cooperativa Pallenium.

