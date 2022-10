Dall'Aquila ai Trabocchi, conclusa 'Active Abruzzo 2022'

(ANSA) - PESCARA, 03 OTT - Si chiude con un bilancio positivo per l'immagine turistica abruzzese e per la sua futura capacità di attrarre nuove presenze l'edizione 2022 di "Active Abruzzo", format organizzato da Cna Turismo per valorizzare e promuovere la vacanza attiva e il turismo esperienziale, giunto alla terza edizione.

Per quattro giorni, giornalisti di testate del settore hanno attraversato l'Abruzzo in bici, in treno, in barca a vela e a piedi lungo un percorso ideale appositamente studiato dal presidente regionale di Cna Turismo Claudio Di Dionisio. Un tour della bellezza dall'Aquila alla Costa dei Trabocchi, con visite a borghi di grande fascino come Scanno, Pagliare di Tione, Castelvecchio Subequo e Castrovalva e tappe per apprezzare la tradizione eno-gastronomica regionale, coinvolti nella preparazione dei maccheroni alla chitarra o delle ferratelle, per vedere da vicino i laboratori dell'artigianato artistico e sostare nelle strutture ricettive più qualificate. Per Piera Genta di "Italia a tavola", Davide Leggieri di "Bikeitalia", Cristiano Guarco di "4Bicycle", Gian Paolo Gross di "Cyclist" e "Ciclismo.it", Silvia Donatiello di "Elle online y Turismo del gusto" e Sauro Scagliarini di "Pedaling" e "Techcycling" una full immersion in terra d'Abruzzo dal capoluogo al mare: un tour che si tradurrà in nuovi pacchetti turistici da realizzare e proporre sui mercati internazionali per un pubblico che concepisce la vacanza sempre come nuova esperienza. All'edizione 2022 ha preso parte anche il regista Walter Nanni che proverà a raccontarla attingendo alle sue proverbiali fantasia e ironia. L'edizione 2022 di "Active Abruzzo" è stata realizzata con il patrocinio delle Camere di Commercio di Chieti Pescara e del Gran Sasso d'Italia, con il contributo di sponsor, con l'adesione di Touring Club Italiano, Legambiente, Aigae (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche) e Guide Alpine. (ANSA).