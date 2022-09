Bim, a Tossicia progetto di formazione per svantaggiati

(ANSA) - TERAMO, 30 SET - L'Ambito distrettuale sociale n. 24 "Gran Sasso-Laga" - E.C.A.D. Comunità Montana Gran Sasso, capofila dell'Associazione temporanea di scopo (Ats) promotrice del progetto "Spazio Lavoro Futuro", ha emanato un avviso per la costituzione di un Borsino di soggetti ospitanti per l'inserimento in percorsi di tirocinio extracurricolare. Lo scopo è di realizzare un centro di aggregazione per l'erogazione di servizi sociali, educativi/formativi e per il lavoro mediante il coinvolgimento di un partenariato pubblico-privato. A presentarlo, oggi nella sede del Consorzio Bim a Teramo, sono stati il responsabile di progetto, Piergiorgio Possenti, e Domenico Palombieri, responsabile progettazione di Eventitalia, che hanno illustrato lo stato di avanzamento del progetto, per ridurre l'elevato numero di persone e famiglie in situazione di povertà ed esclusione sociale. Il centro di aggregazione sociale, che sorgerà nel centro turistico polivalente di Tossicia, come luogo di comunità in cui si fruisce e si promuove cultura. L'intervento è rivolto a 100 utenti presi in carico dai Servizi sociali professionali degli Ambiti "Gran Sasso-Laga", "Teramo", "Val Vibrata" e "Tordino-Vomano", disoccupati/inoccupati ed in condizione di svantaggio e prevede azioni di presa in carico ed orientamento, percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale, tirocini formativi extracurriculari retribuiti ed erogazione di voucher per la fruizione di servizi sostitutivi di cura e assistenza in favore dei destinatari con persone a carico ricomprese nel nucleo familiare.

Le figure professionali sono: addetto alle vendite prodotti alimentari; cuoco/chef; manutentore del verde; operatore amministrativo segretariale; operatore di fattoria didattica; operatore di promozione e accoglienza turistica; tecnico dell'amministrazione economico-finanziaria; web designer. I tirocini avranno una durata complessiva di 3 mesi con un'indennità di 600 euro mensili. Info al link: https://www.spaziolavorofuturo.it/news/avviso-pubblico-per-la-co stituzione-del-borsino-di-soggetti-ospitanti-i-tirocini-extracur riculari/. Per maggiori informazioni sull'iniziativa è possibile visitare il sito www.spaziolavorofuturo.it. (ANSA).