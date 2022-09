Aborto:in Abruzzo Ru486 solo in ospedale e non in consultori

(ANSA) - PESCARA, 30 SET - Nel febbraio 2021 'sotto la forma di "forte raccomandazione alle Asl regionali", l'Abruzzo aveva inviato una circolare "affinche' l'interruzione farmacologica di gravidanza con utilizzo di mefipristone e prostaglandine (Ru 486) fosse effettuata preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso i consultori familiari". La disposizione era stata firmata dall'assessore alla Sanita' Nicoletta Veri' e del Dg della Sanita' Claudio D'Amario.

Tra i motivi addotti c'era la necessità di dare "indicazioni terapeutiche dei prodotti utilizzati". Non solo: le donne alle quali viene somministrato il farmaco devono "disporre nella stessa sede di strutture mediche adeguate, cosi' da poter far fronte ad eventuali effetti collaterali".

Immediate erano state le proteste delle opposizioni, dal M5S, Pd e Prc, che avevano parlato di "lesione dei diritti e criminalizzazione delle donne". (ANSA).