Sanità: Corte Conti, tetto massimo spese cliniche private

(ANSA) - L'AQUILA, 29 SET - La Corte dei Conti ha sollevato un altra problematica da sistemare che riguarda le spese sostenute dalle cliniche private e le spese per l'acquisto dei farmaci, invitando la Regione Abruzzo a costituire dei tetti massimi di spesa per le cliniche private, inserendo uno standard di costi degli interventi.

inoltre ha richiamato il monitoraggio della effettiva richiesta dei farmaci, al fine di migliorare il risparmio economico.

Durante la relazione la Corte ha sollevato la problematica delle lunghe liste di attese presenti in tutti i distretti sanitari, poichè spesso i lunghi tempi di attesa si traducono in rinuncia alla cura o in aggravio di condizioni di salute, ovvero al ricorso alla sanità privata a pagamento. Pertanto hai invitato l'amministrazione regionale ad attivare un piano operativo regionale di recupero delle liste d'attesa , da sottoporre al vaglio ministeriale, per la cui attuazione si è avuto accesso a specifici finanziamenti statali previsti dall'art.29, com 8 e 9, del d.l. 14 agosto 2010, n 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,n126. (ANSA).