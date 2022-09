Disabilità: danza, teatro e sport per sostegno a famiglie

(ANSA) - CHIETI, 29 SET - Partirà il 3 ottobre "Ri - Creattiviamoci", il nuovo progetto dell'Associazione Orizzonte Odv a sostegno delle famiglie, della disabilità e del disagio.

L'iniziativa, progettata per sostenere le famiglie del territorio, con un particolare focus sull'ambito 09 Val di Foro e su tutti quei nuclei familiari alle prese con la disabilità o il disagio sociale, avrà una durata di 12 mesi. Nel cronoprogramma ci sono tre laboratori per bambini e ragazzi con disabilità ovvero uno di Teatro, uno di Danza della Vita e uno di avvicinamento allo Sport, e l'attivazione di uno Sportello di ascolto rivolto alle famiglie per coordinare le attività, prendere nota dei bisogni, facilitare l'accesso ai servizi.

Il progetto, lanciato dall'Associazione Orizzonte Odv, che da quasi 30 anni si occupa di disabilità e disagio sociale, è stato finanziato dalla Regione Abruzzo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ha ricevuto il sostegno del Comune di Francavilla al Mare, del Distretto Sanitario di Lanciano, Vasto e Chieti, dell'Istituto Comprensivo Michetti, del Liceo Scientifico A. Volta, della Parrocchia degli Angeli Custodi, della Palestra C.M. Fight Academy. L'iniziativa sarà presentata domani alle 11 nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare del Comune di Francavilla al Mare (Chieti). (ANSA).