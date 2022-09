Giovane malato corona sogno di un giro in gondola a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 27 SET - Un giro in gondola nei canali di Venezia, con una guida turistica per conoscere i segreti della città sull'acqua. Un sogno che un ventenne originario del Bangladesh, Hakon, gravemente malato, ha potuto finalmente realizzare grazie al supporto dell'associazione 'Lo sportello dei sogni' di Salerno, di Ail Venezia e dell'assessorato alla Coesione sociale del Comune. Il ragazzo è stato accolto oggi a Ca' Farsetti dall'assessore Simone Venturini. Poi è salito in gondola per un giro della città accompagnato da Fiorangela Giugliano, presidente dell'associazione di volontariato "Lo sportello dei sogni", che si propone di esaudire i desideri dei pazienti a scopo terapeutico. Con loro anche Giovanni Alliata di Montereale, presidente dell'Ail Venezia.

Grazie alla collaborazione della Procuratoria di San Marco, nel pomeriggio il ragazzo potrà visitare la Basilica di S.Marco e il campanile. Il giovane, che può muoversi solo in carrozzina, è attualmente in cura all'ospedale di Pescara. (ANSA).