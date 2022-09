Elezioni: Pagano,FI in Abruzzo 4 punti sopra media nazionale

(ANSA) - PESCARA, 26 SET - "La situazione per noi è veramente brillante, non solo siamo ovviamente molto soddisfatti del risultato della coalizione, che supera almeno di 4-5 punti la media nazionale, infatti ci attestiamo intorno al 48-49 per cento, ma si tratta di un risultato inedito e nettamente superiore agli ultimi appuntamenti elettorali delle regionali ed europee". Così Nazario Pagano, senatore uscente di Forza Italia, candidato capolista alla Camera in Abruzzo, commenta il risultato del voto in un'intervista di questa mattina all'emittente tv Rete8. "Noi abbiamo l'11-12% al Senato, siamo contenti. Il terzo seggio sulla lista proporzionale al Senato è ancora conteso col M5s, siamo in attesa di comprendere i resti per loro e per noi, ma siamo ancora speranzosi di vedere Lorenzo Sospiri in Senato".

"Siamo nettamente al di sopra della media nazionale, 3-4 punti percentuali, credo che siamo la seconda o terza regione dove Forza Italia ha il risultato più prestigioso, pensiamo che non ci siano problemi. C'è il rammarico - dichiara Pagano - di non aver avuto un collegio uninominale con un rappresentante di Forza Italia, probabilmente avremmo avuto un parlamentare in più".

"Non nascondo - conclude Pagano - che sono molto attento al risultato del Senato, ci tengo che Fi possa eleggere anche il senatore, eleggendo Sospiri al Senato avremmo un senatore in più di centrodestra rispetto a un esponente del M5s che andrebbe lì solo a fare opposizione. Sospiri merita sotto tutti i punti di vista questa elezione". (ANSA).