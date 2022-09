Elezioni: a Meloni 105mila voti in Abruzzo,17.787 all'Aquila

(ANSA) - PESCARA, 26 SET - La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, candidata all'uninominale Camera nel collegio L'Aquila Teramo, ha ottenuto in Abruzzo 104.823 voti, pari al 51,49% delle preferenze. Del totale, 17.787 voti sono stati espressi nella sola città dell'Aquila e 11.585 a Teramo; segue, poi, Avezzano, con 10.245 preferenze. In alcuni casi Meloni arriva a sfiorare l'80% dei consensi, come nel caso di Cappadocia (77,82%).

Anche in Abruzzo il centrodestra ha trionfato quasi dappertutto, ma non mancano le eccezioni. Il centrosinistra, ad esempio, trionfa nel paese dell'esponente Pd Luciano D'Alfonso, Lettomanoppello, dove ottiene il 51,21% dei consensi alla Camera, contro il 26,59 del centrodestra. Il Pd è il primo partito, con il 48,84% delle preferenze. Non mancano altri casi - soprattutto piccoli comuni - in cui, nonostante la prevalenza del centrodestra, il Pd è il primo partito. In diversi comuni al secondo posto si piazza non il centrosinistra, ma il M5s: succede, tra l'altro, a Montesilvano, Moscufo, Pineto e Tortoreto.

In Abruzzo l'affluenza è stata del 63,99%, in calo rispetto al 75,25% delle precedenti elezioni: 62,54% nel Chietino, 63,74% nel Teramano, 64,97 nell'Aquilano e 65,08 nel Pescarese. Il dato più basso è quello registrato a Schiavi di Abruzzo, con un'affluenza pari al 45,81%, mentre il più alto è quello di Fara San Martino, con il 78,48%, comunque in calo rispetto all'84,81% delle precedenti elezioni. L'affluenza, in calo, è aumentata esclusivamente in due comuni: Colledimacine e Roio del Sangro.

In quattro comuni il dato è crollato del 20% o più rispetto alla precedente tornata elettorale: Casalanguida, Castelguidone, Castiglione Messer Marino e Monteferrante. (ANSA).