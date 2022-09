Notte ricercatori, sindaco L'Aquila, cresce offerta culturale

(ANSA) - L'AQUILA, 22 SET - "Sharper e Street Science sono cofinanziate dal Comune dell'Aquila con fondi Restart, per un importo di 50 mila euro complessivi. Con questo stanziamento l'amministrazione comunale conferma il sostegno alle manifestazioni dedicate alla divulgazione scientifica che vedranno anche quest'anno la città protagonista di tantissime iniziative che hanno la straordinaria capacità di avvicinare tutti, nei luoghi più caratteristici e frequentati del centro storico". Così il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi nel presentare le iniziative legate alla Notte Europea dei ricercatori 2022, "Ci riempie di orgoglio - ha detto ancora - la crescita dell'offerta culturale che L'Aquila propone a livelli sempre più alti e in tutti i periodi dell'anno a cittadini e turisti sempre più numerosi. L'Aquila, inoltre, è la città d'Italia dove si verifica la congiuntura eccezionale che vede due enti di formazione, come l'Università dell'Aquila e il Gran Sasso Science Institute, vincere il bando sugli ecosistemi di innovazione: la testimonianza tangibile del ruolo assunto come luogo della conoscenza".

"Di entrambi i progetti - ha concluso - così come di quelli presentati dall'Ingv e dai Laboratori nazionali del Gran Sasso, che purtroppo non sono stati finanziati, ma che spero verranno recuperati con lo stanziamento di ulteriori risorse, il Comune è stato partner convinto, nella consapevolezza che anche attraverso l'innovazione passi il rilancio del territorio".

Gli appuntamenti della Notte dei ricercatori 2022 sono organizzati dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, con la collaborazione del Gran Sasso Science Institute, e di Univaq Street Science, iniziativa promossa dall'Università dell'Aquila.

A palazzo Fibbioni, il rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse, il direttore Lngs, Ezio Previtali, il prorettore del Gssi, Fernando Ferroni. (ANSA).