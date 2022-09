Cede scala Globe: sindaco Roseto, monitoriamo situazione

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI, 22 SET - "Stiamo monitorando in tempo reale la situazione dei nostri ragazzi del Liceo 'Saffo' rimasti coinvolti nel crollo di parte della scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese a Roma. Ho ricevuto rassicurazioni sullo stato di salute dei nostri studenti dal dirigente scolastico, professore Achille Volpini, e dalla consigliera comunale Simona Di Felice, docente presso l'Istituto che stava accompagnando gli studenti in gita". Così il sindaco di Roseto, Mario Nugnes, in merito al ferimento di alcuni studenti e professori del liceo rosetano a Roma.

"Alcuni di loro - spiega all'ANSA - sono stati portati negli ospedali romani per le dovute cure, ma al momento non ci sarebbero situazioni preoccupanti, stiamo comunque tenendo sotto controllo la situazione e daremo eventuali aggiornamenti nelle prossime ore. Ho avuto anche il piacere di sentire il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, immediatamente intervenuto sul posto che mi ha rassicurato sulla situazione e che ringrazio per la premura dimostrata nei confronti dei nostri ragazzi e dei loro accompagnatori. Ci tengo infine a ringraziare, a nome della nostra città, i soccorritori che sono immediatamente intervenuti sul posto". (ANSA).