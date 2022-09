Cede scala Globe: preside Abruzzo, nessun ferito grave

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI, 22 SET - "Sembrerebbe che non ci siano situazioni di gravità, ma è difficile avere informazioni precise perché i ragazzi sono stati accompagnati in diversi pronto soccorso della città. Ci risulta che i feriti della nostra scuola siano undici e le notizie che ci arrivano sono rassicuranti". Così all'ANSA Achille Volpini, dirigente scolastico del liceo 'Saffo' di Roseto degli Abruzzi, scuola frequentata dai ragazzi rimasti feriti per il crollo di una scala del Globe Theatre di Roma.

"Ovviamente - aggiunge il dirigente - non abbiamo avuto contatti con il personale sanitario, ma in base a quello che ci dicono i docenti accompagnatori dalle prime valutazioni non sono emerse, fortunatamente, situazioni di gravità. A Roma, oggi, per seguire lo spettacolo, c'erano 138 alunni della nostra scuola, tutti delle classi quinte. I feriti sono stati raggiunti dai genitori, mentre gli altri stanno rientrando come da programma", conclude Volpini. (ANSA).