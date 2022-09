Beach Volley:studenteschi,vittoria ragazzi Its Savoia Chieti

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI, 22 SET - Abruzzo con lode nei campionati studenteschi di beach volley disputati a Roseto degli Abruzzi: il Luigi Savoia di Chieti è stato inarrestabile, e battendo nettamente in finale, con un secco 2 a 0, le Marche, si è aggiudicata la vittoria finale, prenotando, così, il posto ai Mondiali ISF (International School Sport Federation) di beach volley in programma in Israele nel 2023.

I giocatori teatini Giacomo Ciammaichella, Francesco Cirotti e Diego Petrocco allenati dal prof. Nicola Piro, hanno dato vita ad un torneo perfetto sotto ogni aspetto: tecnico, agonistico, tattico e atletico. Fin dalla prima gara i giocatori dell'IIS Luigi Savoia di Chieti, diretta dal dirigente scolastico Grazia Angeloni non hanno perso una sola battuta, guadagnando meritatamente la vittoria finale che li porterà l'anno prossimo a Tel Aviv.

Buona, anche l'esperienza delle ragazze abruzzesi del Liceo Scientifico Da Vinci di Pescara che hanno conquistato un onorevole 5/o posto. Daria Castaldi, Valentina Silvestris e Giulia Angelucci, guidate dal Prof. Giambattista Pupi possono essere più che soddisfatte per un'esperienza da migliorare e ripetere nei prossimi anni. (ANSA).