Giornate del Patrimonio, le iniziative in Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 21 SET - Numerose in Abruzzo le iniziative legate alle Giornate europee del patrimonio 2022 in programma sabato 24 e domenica 25 settembre. Ricco il programma di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. All'Aquila, il programma si apre il sabato mattina con le visite guidate ai percorsi militari del Castello Cinquecentesco. Il visitatore sarà accompagnato all'interno delle suggestive gallerie delle contromine. Ad Ofena (L'Aquila), in contemporanea, partono le visite guidate nella chiesa di San Pietro in Cryptis, risalente al XII secolo, dotata di grotte sotterranee. Grande novità delle Gep 2022 è l'apertura di Biblioteca e archivio fotografico della Soprintendenza a L'Aquila. Nel pomeriggio apre il parco archeologico dei cunicoli di Claudio, ad Avezzano (L'Aquila). A San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) le visite guidate nella domus di Corso Vittorio Veneto. Nella giornata di domenica, sarà possibile visitare nel capoluogo, di mattina e di pomeriggio (9-13; 15-19) l'area archeologica di Forcona a Civita di Bagno. Previste alcune iniziative serali sabato a Teramo, a partire dalla passeggiata archeologica a Palazzo Melatino. Domenica apre le porte ai visitatori la villa rustica di Le Muracche a Tortoreto (Teramo).

Sempre domenica a Martinsicuro ci sarà l'iniziativa "Archeologia invisibile. L'Antiquarium di Castrum Truentinum e il suo deposito archeologico". A Pescara domenica, dalle 16 alle 20 visita guidata allo studio dell'artista Franco Summa. A Catignano e Spoltore (Pescara) saranno saranno aperti al pubblico i depositi archeologici. Tra sabato e domenica si alternano la visita guidata al Tempietto di Santa Maria del Tricalle di Chieti. Tra gli altri appuntamenti le visite guidate al parco archeologico di Iuvanum a Montenerodomo, ai Templi italici di Schiavi d'Abruzzo, al parco archeologico del Quadrilatero a San Salvo e alla villa romana di Manoppello e alla villa rustica di epoca romano-imperiale di Tollo. a Vasto visita alla chiesa di Sant'Onofrio e alle Terme romane. Crecchio ospiterà la conferenza "Il mecenatismo nell'archeologia". A Lanciano visite guidate alla casa studio di Federico Spoltore.

(ANSA).