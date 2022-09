Univaq:al via 24/a riunione Società economia pubblica (Siep)

(ANSA) - L'AQUILA, 14 SET - Debito pubblico, riforma fiscale e interventi nella collettività. Questi i temi principali della 24/a riunione scientifica annuale della Siep, la Società italiana di Economia pubblica. L'iniziativa, ospitata dall'Università dell'Aquila, i terrà nell'edificio Alan Turing - Ex Blocco Zero, nel polo accademico di Coppito.

Relatore principale della conferenza sarà Lars Feld, professore di Economia Politica all'Università di Friburgo, membro del Consiglio tedesco degli esperti economici e principale consigliere del ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner.

Venerdì 16 alle 11:30, il professor Feld terrà un intervento dal titolo "Diseguaglianze e intervento pubblico nell'Europa futura".

Domani, alle ore 17:15, è previsto invece un intervento online del Capo Dipartimento alle Pari Opportunità, Laura Menicucci in rappresentanza del ministro Elena Bonetti.

La referente di ateneo è la professoressa Nadia Fiorino che coordinerà i saluti di apertura a cui parteciperà il rettore Edoardo Alesse. L'apertura della due giorni è in programma domani alle 9.

Fondata nel 1988, la Siep utilizza gli strumenti dell'analisi economica moderna e la scienza delle finanze per analizzare il funzionamento del settore pubblico nel suo complesso e nelle sue componenti, sul lato delle entrate e delle spese, con attenzione anche ai meccanismi di scelta pubblica.

Sarà possibile seguire le sessioni plenarie via streaming sul canale https://www.univaq.it/live. (ANSA).