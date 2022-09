Sisma:inaugurate 4 nuove aule 'Alessandrini-Marino' a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 14 SET - Sono state inaugurate quattro nuove aule dell'Istituto di Istruzione Superiore 'Alessandrini-Marino' di Teramo, ubicate presso la sede del Liceo Scientifico 'Einstein': alla cerimonia hanno partecipato l'assessore Regionale con delega all'Istruzione Pietro Quaresimale e il Presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura che sono stati accolti dal Dirigente Scolastico, professoressa Clara Moschella e da docenti, studenti e personale ATA.

Si tratta di nuovi spazi che, in parte, risolvono l'annoso problema dell'inagibilità di quasi tutta la sede dell'Istituto Professionale 'Marino' a seguito degli eventi sismici del 2016.

Infatti le aule mancanti erano state ubicate presso il Liceo 'Milli', il Liceo Scientifico 'Einstein' e l'Istituto Tecnico Tecnologico 'Alessandrini' con gravi disagi sia per gli studenti sia per i docenti e per il personale ATA che, per alcuni anni, si sono trovati ad operare su ben quattro sedi tra le quali quella del 'Milli' molto distante dalla Sede Centrale dell'Istituto.

La nuova sistemazione ha consentito all'Istituto di restituire le aule al 'Milli' e di concentrare le attività didattiche in tre plessi vicini con la possibilità per gli studenti di poter usufruire dei laboratori senza particolari disagi.

Dopo aver visitato i nuovi spazi, sia l'Assessore Quaresimale sia il Presidente Di Bonaventura, si sono intrattenuti con studenti, docenti e personale ATA augurando loro un buon anno scolastico. Entrambi si sono dichiarati disponibili, per quanto di loro competenza, a sollecitare la ricostruzione della Sede dell'Istituto Professionale. In particolare Di Bonaventura si è impegnato anche a rendere agibili, prima possibile, gli spogliatoi della palestra dell'Istituto in modo da consentire la piena fruibilità della stessa agli studenti dell'Istituto e, considerata la disponibilità del Dirigente Scolastico Moschella, anche alle associazioni sportive della città. Inoltre ha garantito la sistemazione in tempi brevi della strada interna dell'Istituto che risulta attualmente disconnessa a causa dei danni prodotti dalle radici degli alberi. (ANSA).