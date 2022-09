Naiadi: Pretuziana punta a gestione pluriennale impianti

(ANSA) - PESCARA, 13 SET - Nonostante la problematica delle bollette, si guarda al futuro delle piscine Le Naiadi. La società Pretuziana che gestisce l'impianto di viale Riviera Nord, ma anche la piscina di Teramo e da poche settimane quella dell'Aquila destinata a tornare ai fasti di un tempo, è pronta a rilanciare il suo impegno in particolare per le Naiadi.

L'obiettivo dell'attuale gestione è quello di improntare un progetto pluriennale che vada oltre la scadenza della gestione.

"Vogliamo - spiega il socio della Pretuziana Domenico Narcisi - proseguire il lavoro iniziato lo scorso anno e impostare un programma di più anni per rilanciare ulteriormente Le Naiadi. Ci apprestiamo all'avvio della nuova stagione con numerosi progetti e nuovi servizi per i nostri abbonati, e oltre questo abbiamo avviato un progetto che va oltre la semplice collaborazione con il Pescara Pallanuoto che come noto giocherà al Palapallanuto proprio delle Naiadi le gare del campionato di serie A2. La nostra società è pronta a sostenere tutti gli sforzi possibili per fare dell'impianto di viale Riviera Nord un punto di riferimento non solo a livello regionale ma nazionale per nuoto e pallanuoto". (ANSA).