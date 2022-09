Operazione Tribunale minorenni, tredici arresti all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 06 SET - Tredici arresti in una indagine della Procura aquilana presso il Tribunale dei minorenni: ad eseguire le misure una operazione congiunta dei carabinieri e della Squadra Mobile. In mattinata è prevista una conferenza stampa alle 10,30 per illustrare l'indagine presso il Comando Provinciale. A quanto si è appreso si tratterebbe di una operazione legata a spaccio e violenze. (ANSA).