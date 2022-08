Europei rotelle: all'Aquila unica tappa d'Italia

(ANSA) - L'AQUILA, 19 AGO - Dopo il successo della Coppa del Mondo di pattinaggio (WIC - World Inline Cup) dello scorso luglio, L'Aquila ospiterà la tappa italiana dei Campionati Europei di pattinaggio su pista, su strada e su circuito. Dopo la rinuncia di Avezzano e Sulmona, le altre città abruzzesi inizialmente indicate nel circuito degli Europei, il capoluogo è rimasta l'unica sede dell'importante manifestazione che si svolgerà dal 3 all'11 settembre. Sono attese circa 500 presenze, tra atleti e accompagnatori. Nei prossimi giorni si conosceranno i numeri delle quadre iscritte nelle diverse categorie.

"L'Aquila è la città ufficiale dello sport nel 2022, sede di una Coppa del mondo e ospita i Campionati europei di pattinaggio di velocità su rotelle. Siamo lieti di avere una città così appassionata di sport come tappa della nostra Coppa", ha detto afferma Volker Schlichting, Direttore Esecutivo della World Inline Cup . "European Roller Speed Skating Championships" all'Aquila rappresentano una tappa fondamentale di un lungo percorso che ripaga il lavoro di tutti", ha detto Mario Miconi presidente CPGA (Centro polisportivo giovanile aquilano) organizzatore della manifestazione. "Per questi campionati, oltre alla pista di Santa Barbara, recentemente rinnovata e al circuito stradale di viale Corrado IV, è stata inserita anche la location dell'Aeroporto dei Parchi di Preturo. I gestori dell'aviosuperficie hanno messo a disposizione un'area per la realizzazione di un circuito. Il 3 settembre è prevista l'apertura degli europei con una serata inaugurale a Santa Barbara, dove il 4-5-6 si svolgeranno le gare su pista. 8-9 circuito dell'Aeroporto dei Parchi di Preturo. 11 mattina giornata finale per la maratona su viale Corrado IV". Intanto per la pista di Santa Barbara è stato stanziato un fondo di 300mila euro per il ripristino del fondo dal Comune dell'Aquila, che ha approvato anche i fondi per la copertura della pista.

"Diventerà la pista più importante d'Europa, questo è certo!", conclude Miconi. (ANSA).