Malore durante escursione sul monte Amaro, muore 62enne

(ANSA) - SULMONA, 18 AGO - Tragedia in montagna questa mattina, un escursionista 62enne di Sulmona (L'Aquila) è stato colto da improvviso malore mentre saliva verso il monte Amaro e poco dopo è morto in località Fonte Romana. Immediati i soccorsi, arrivati con un'eliambulanza del 118, sul posto anche i carabinieri e il soccorso alpino e speleologico. A dare l'allarme è stato un amico, in escursione con lui, ma per Antonio Di Rocco non c'è stato nulla da fare. La ricognizione cadaverica ha confermato che un infarto è stato all'origine del malore e del decesso. Ad eseguire l'esame il medico anatomopatologo Fabio Duronio.

A seguito del referto del medico, la Procura della Repubblica di Sulmona ha già rilasciato il nulla osta per la riconsegna della salma alla famiglia e per lo svolgimento dei funerali. La tragedia si è consumata a poche decine di metri dal rifugio ristorante di Fonte Romana, sulla Maiella. Di Rocco, da sempre appassionato di montagna, era stato in servizio nell'Esercito, come sottufficiale, lascia la moglie e una figlia. (ANSA).