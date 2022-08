Camper a fuoco su A25, illesi occupanti

(ANSA) - L'AQUILA, 18 AGO - Un camper con a bordo una famiglia di quattro persone ha preso fuoco intorno alle 9 sull'autostrada A25 nei pressi del casello di Cocullo (L'Aquila), in direzione Roma. Illesi padre, madre e due figli.

Per le operazioni di soccorso e di spegnimento il tratto è stato chiuso al traffico per circa un'ora. Il mezzo era in movimento quando è divampato l'incendio per cause ancora da accertare. Il conducente ha bloccato il mezzo ed è sceso con gli altri occupanti dando l'allarme. Sul posto sono intervenuti personale della polizia stradale e di Anas, gestore da alcune settimane dell'autostrada, e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. La famiglia è stata recuperata da amici. (ANSA).