Sanità, Asl Chieti nomina responsabili Presidi territoriali

(ANSA) - CHIETI, 17 AGO - Sono Enrico Flocco ad Atessa, Walter Di Laudo a Gissi e Manola Rosato a Guardiagrele i responsabili dei tre Presidi territoriali di assistenza (Pta) nominati dalla direzione aziendale della Asl Lanciano Vasto Chieti. I nuovi responsabili gestiranno il passaggio a nuove forme nell'organizzazione della sanità del territorio, con il coinvolgimento diretto dei medici convenzionati e l'attuazione dei grandi progetti di ristrutturazione e innovazione tecnologica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rosato proviene dalla guida del distretto sanitario di Lanciano, dove tra l'altro si è occupata direttamente dell'hub vaccinale in piena pandemia "evidenziando notevoli capacità organizzative" si legge in una nota dell'Asl.

Flocco è specialista di anestesia e rianimazione e responsabile dell'unità operativa semplice di "Medicina perioperatoria, week surgery, day surgery" di Lanciano-Atessa, le cui competenze saranno "un valore aggiunto", secondo la direzione aziendale", anche per le attività della piastra di endoscopia digestiva diagnostica e operativa di Atessa, nonché per le attività di diagnostica radiologica, del punto di primo intervento e postazione 118 e per l'ospedale di comunità che lavorerà in sinergia con i medici di medicina generale".

Di Laudo è l'attuale direttore facente funzione dell'Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Vasto e titolare dell'incarico di alta specializzazione in Terapia del dolore.

Per la direzione aziendale ha "competenze funzionali alle attività dell'ospedale di comunità, della residenza protetta per disabili, dell'emergenza sanitaria e dell'integrazione della rete di cure palliative con i medici del territorio". (ANSA).